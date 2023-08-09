Edirne’de kaçakçılık operasyonu

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri çerçevesinde üç operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda toplam piyasa değeri yaklaşık 510 bin lira olan 5 adet oyun konsolu, 20 adet konsol kolu, 190 paket sigara, 1 adet Android cep telefonu, 180 litre kaçak içki, 576 adet havai fişek, 11 çuval/valiz içerisinde 884 adet giyim eşyası, 100 adet elektronik sigara ve 10 paket kaçak çay ele geçirildi.

Operasyonlarda şüpheli 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.