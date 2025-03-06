Edirne’de kalker ocağına mahkemeden 3’üncü ret

Haber Merkezi

Edirne’nin Lalapaşa ilçesi Vaysal köyünde, daha önce kapasite artış talebi mahkemenin 2 kez reddettiği kalker ocağı firmasına, 3 ayrı taş ocağı açabilmesi için verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararı da Edirne İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Köylüler ve yaşam savunucuları kararı sevinçle karşıladı. Avukat Bülent Kaçar, Cantaş adlı firmanın projelerinin hukuka ve doğaya aykırı olduğunun üçüncü kez ortaya çıktığını belirterek, ‘‘Bölge halkının iradesini tanımayanlara, itirazlarını görmezden gelenlere yanıtı yargı verdi. Şirketin projelerinin çevresel etki değerlendirmesi sürecinden kaçırılarak taş ocağı işletilmesi artık yapılamayacak. Artık Vaysal köyünden tek bir taş dahi çıkartılamaz’’ dedi.

Vaysal Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erkan Dumancı da ‘‘Ormanlarımızı ve köylerimizi özel bir şirketin ticari faaliyetine bizi kurban edenlere karşı, hukuksal ve toplumsal mücadelemizi bırakmadan devam edeceğiz’’ dedi.