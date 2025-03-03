Edirne’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Edirne’de kontrolden çıkıp refüje çarparak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.P. idaresindeki 22 NH 380 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla atarak durabildi. Kazada ters dönen araçta sürücü ile yanındaki yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.