Edirne’de köpeği iple sürükleyen barınak görevlisi gözaltına alındı
Edirne’de sahipsiz bir köpeği iple sürükleyen, Edirne barınak görevlisi A.Y. gözaltına alındı. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında A.Y’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, sahipsiz köpeğin iple sürüklendiği sosyal medyadaki görüntüler üzerine soruşturma başlattı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nda görev yapan A.Y'yi gözaltına aldı.
Kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Köpeğin Karaağaç Mahallesi'nde iple sürüklendiği görüntü dün sosyal medyada paylaşılmış, A.Y. hakkında soruşturma başlatılmıştı.