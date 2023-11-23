Edirne’de kullanılmayan bir bina çöktü: 2 kişi enkaz altında kaldı

Edirne'de Meydan Mahallesi Su Terazi Sokak’ta tek katlı kullanılmayan bir bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çökme sırasında hurda toplamak amacıyla binada olan 2 kişi enkaz altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edirne’de kullanılmayan bir binanın çökmesi sonucu hurda toplamak için binaya giren 2 kişi enkaz altında kaldı.

Meydan Mahallesi Su Terazi Sokak’ta tek katlı kullanılmayan bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çevreden geçen vatandaşlar enkaz altından ’imdat’ seslerini duyunca yardıma koştu.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, UMKE, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkaz altından kurtarılan iki kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Enkaz altından kurtarılan Serap Pançin ile Celal Dağlı’nın akraba oldukları ve hurdacılık yaptıkları öğrenildi.



HURDA TOPLARKEN ENKAZ ALTINDA KALDILAR

Olay yerine gelen Edirne Valisi Yunus Sezer, iki kişinin malzeme almak için bina girdiğini ve çökmenin kullanılmayan evde yaşandığını açıkladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır, diğerinin hafif olduğunu belirten Vali Sezer, bu tür tehlikeli yapılara girilmemesi gerektiğini ifade etti.





