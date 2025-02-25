Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Edirne’de Maydonoz Döner operasyonunda 3 tutuklama

Edirne’de FETÖ’nün finansal yapılanması kapsamında Maydonoz Döner zincirine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 zanlı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Güncel
  • 25.02.2025 19:24
  • Giriş: 25.02.2025 19:24
  • Güncelleme: 25.02.2025 19:26
Kaynak: İHA
Edirne’de Maydonoz Döner operasyonunda 3 tutuklama
İHA

Antalya merkez olmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 32 farklı ilde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Maydonoz Döner zincirine yönelik operasyon devam ediyor.

Edirne ayağını Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte gerçekleştirilen operasyonda 2 farklı işletmede yönetici olan 3 şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.C, Ö.U. ve T.A çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ’den kapatılan dönerciyi AKP ve MHP’liler açmış
BirGün'e Abone Ol