Edirne’de örtü yangını üç köye sıçradı: Tarlalar, ağaçlar, ahırlar alev alev yandı

Edirne’de bir köyde çıkan örtü yangını, iki köye daha sıçradı. Buğday tarlaları, ağaçlık alanlar ve ahırlar alev alev yanarken, yangının yerleşim yerine sıçramaması için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Güncel 29.06.2024 20:23 Giriş: 29.06.2024 20:23

Güncelleme: 29.06.2024 20:29 Kaynak: İHA

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AA