Edirne’de otomobil ekmek fırınına daldı: 4 yaralı

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’de otomobilin ekmek fırınına girdiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Eski İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. İbrahim K.’nin kontrolünü yitirdiği 22 BB 088 plakalı otomobil, camekanı kırıp ekmek fırınına girdi. Kazada sürücü İbrahim K. ve fırında bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 yaralı ambulanslarla Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI