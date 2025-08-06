Edirne’de otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü böyle savruldu

Edirne’de ters yönden çıkan otomobile çarpan motosiklet sürücüsünün savrulduğu an güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne’nin Abdurrahman Mahallesi’nde seyreden S.K. yönetimindeki 16 plakalı motosiklet, ters yönden caddeye çıkan H.T. yönetimindeki 55 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobilin üstünden yere düşen motosiklet sürücüsü, başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(SU-