Edirne’de otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada Erdoğan At (64), hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Derecik ile Kavacık köyleri arasında meydana geldi. E.K. yönetimindeki 22 ACS 618 plakalı otomobil; tarladan yola çıktığı belirtilen Erdoğan At yönetimindeki 59 SK 193 plakalı traktöre çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları kontrolde, traktör sürücüsü Erdoğan At’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü E.K., Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. At’ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna götürüldü. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.