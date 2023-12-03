Edirne’de otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Uzunköprü’ye bağlı Kavacık-Dereköy yolu üzerinde meydana geldi. Dereköy istikametinden Kavacık istikametine giden E.Ş. (21) yönetimindeki 22 ACS 618 plakalı otomobil, Kavacık köyü yakınlarında Erdoğan At (64) yönetimindeki 59 SK 193 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada traktör sürücü Erdoğan At olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan otomobil sürücüsü E.Ş. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada ölen Erdoğan At’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Erdoğan At’ın eski Kavacık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi başkanı ve eski CHP Edirne İl Genel Meclis üyesi adayı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.