Edirne’de otomobil köprüden düştü; 2 yaralı

EDİRNE’de, otomobilin köprüden düşüp takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Keşan ilçesi Gökçetepe köyü yakınlarında meydana geldi. Keşan’dan, Gökçetepe yönüne giden H.M. (78) yönetimindeki 22 ABS 145 plakalı otomobil, köy girişi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldaki köprüden aşağı düştü.

Takla atıp ters dönen otomobilde sürücü H.M. ile yanında bulunan Ü.M. (70) yaralandı. Otomobilden çıkan sürücü H.M., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, araçta sıkışan Ü.M.’yi otomobilden çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Jandarmanın, kazayla ilgili incelemesi sürüyor.