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Edirne’de otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 26.11.2024 14:30
  • Giriş: 26.11.2024 14:30
  • Güncelleme: 26.11.2024 14:30
Kaynak: İHA
Edirne’de otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

Edirne’de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsünün refüje çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.G. idaresindeki 22 ED 382 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi onucu orta refüje çıktı.

Kazada 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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