Edirne’de otomobil şarampole girdi: 2 yaralı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin şarampole girmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.



Keşan-Uzunköprü karayolu Kavacık mevkiinde M.Ç. yönetimindeki 59 NG 799 476 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole girdi. Kazada sürücü M.Ç. ile yolcu olarak bulunan ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.