Edirne’de Ramazan pidesi 30 TL’den satılacak

(EDİRNE) - Edirne’de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Geçtiğimiz yıl 20 TL olan 350 gram pidenin fiyatı, bu yıl 30 TL olarak belirlendi.

Ramazan ayına sayılı günler kala, iftar sofralarının vazgeçilmezi olan pidenin fiyatı da belli oldu. Geçtiğimiz yıl 20 TL olan pidenin bu yıl 30 TL olması için fırıncılardan kendilerine talep geldiğini belirten Edirne Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Edirne’de bu yıl 350 gram pidenin 30 TL’den satışa sunulacağını açıkladı. Cingöz, açıklanan fiyatın herkese hayırlı olmasını diledi.

Cingöz, ''Pidede günün koşullarına göre fiyat belirlendi. Türkiye genelindeki fiyatlar, 350 gram pide 30 TL, 300 gram pide 25 TL. Bizde de talep edilen fiyat 350 gram 30 TL. Bazı ilçelerde de 300 gram 25 TL olacak. Bizim verdiğimiz sade pide fiyatı olarak geçerli. Yumurtalı isteyen fırına farkını verir ve yumurtalı yaptırır'' dedi.