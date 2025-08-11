Edirne’de seyir halindeki akaryakıt tankeri yandı

EDİRNE’nin Süloğlu ilçesinde seyir halindeki akaryakıt tankerinde çıkan yangın, 1.5 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Yangın, öğle saatlerinde Süloğlu ilçesine bağlı Keramettin köyü yakınlarında meydana geldi. N.Y.’nin 34 JM 8867 plakalı seyir halindeki tankerden, henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören sürücü N.Y. aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen Edirne ve Süloğlu Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Alevler bu sırada, yol kenarındaki otluk alana da sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle tankerde ve yol kenarındaki yangın yaklaşık 1.5 saatlik çalışma sonunda söndürüldü. Yangında, akaryakıt tankerinde hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Tankerin yanışı

- İtfaiye ekiplerinin gelişi

- Söndürme çalışmaları

- Tankerden detay

- İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

- Bölgeden genel

Haber - Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)