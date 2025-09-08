Giriş / Abone Ol
Edirne’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Ajans Haberleri
  • 08.09.2025 19:11
  • Giriş: 08.09.2025 19:11
  • Güncelleme: 08.09.2025 19:11
Kaynak: İHA
Edirne’de seyir halindeyken alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Edirne’ye günübirlik alışveriş için gelen Bulgaristan vatandaşının kullandığı otomobil, Kapıkule Sınır Kapısı yolunda seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangında yaralanan olmazken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

