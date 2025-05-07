Edirne’de şiddetli yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Edirne’de şiddetli yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, bazı bölgelerde doluya dönüştü. Saraçlar Caddesi’nde yoğun yağış nedeniyle bazı yollar adeta göle döndü. Vatandaşlar saçak ve tente altlarında beklerken esnafın da yağan yağış ile iş yerlerinin kepenk ve yerlerini temizlediği görüldü. Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.