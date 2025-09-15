Edirne’de simit zammı geri çekildi

Edirne’de 20 liraya yükselen simit fiyatı, itiraz üzerine 15 liraya geri çekildi.

Edirne Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği tarafından 4 Eylül'de alınan kararla 15 liradan satılan simit, yüzde 33 zam yapılarak 20 liraya çıkarıldı.

Ancak Edirne Valiliği, zamma itirazı etti. İtirazın ardından simidin satış fiyatı yeniden 15 liraya düşürüldü.

Edirne Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, yıl sonuna kadar da bu fiyatın geçerli olacağını açıkladı.