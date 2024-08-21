Edirne’de ‘Sınırları Aşmak’

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf (TAKSAV) Edirne Şubesi, Dönüşüm Logos ekibi ve Edirne Belediyesi ortak çalışmasıyla Edirne Düşünce Günleri’nin ikincisi düzenleniyor.

26-30 Ağustos tarihinde ‘Sınırları Aşmak’ ana temasıyla düzenlenecek atölyeler kentin tarihi ve kültürel alanlarında gerçekleştirilecek.

Edirne’nin kültürel değerlerini tarih, psikoloji, felsefe, mitoloji, edebiyat, sanat atölyeleriyle tanıtmayı amaçlayan projeye katılım ücretsiz.

15 yaş üzeri katılımcılarla gerçekleştirilecek etkinliklere TAKSAV’ın sosyal medya hesaplarından başvuru yapılacak.

26 Ağustos’da Edirne Kent Müzesi’nde yapılacak açılış töreniyle başlayacak atölye programı şöyle:

26 Ağustos 2024

15:00-16:30 / Edirne Kent Müzesi’nde Dr. Umut M. Doğan’ın ‘Antik Çağda Sınırları Aşan Kadın Düşünceleri’ atölyesi

20:00-21:30 / TAKSAV Edirne Temsilciği’nde Prof. Dr. Can Karaböcek’in ‘Yeryüzünün Yeni Lanetlileri Kimdir? Kimlikçi Politikaların Eleştirisi’ atölyesi

27 Ağustos 2024

14:30-15:45 / Orta Kahve- Karaağaç’ta Ender Bilar’ın ‘Kentin Kültür Miraslarıyla Sınırları Aşmak’ atölyesi

16:00-17:45 / Orta Kahve- Karaağaç’ta Prof. Dr. Hasan Aslan’ın ‘Sınır Taşı’ atölyesi

28 Ağustos 2024

11:00-12:00 / Büyük Sinagog Kültür Sanat Evi’nde Yard. Doç. Mehtap Cömert’in Edirnekari Atölyesi

14:00-15:30 / Protokol Evi’nde Dr. Armağan Altay’ın ‘Modern Türk Şiirinde Dilin Sınırları’ atölyesi

16:00-17:30 / Protokol Evi’nde Dr. Emre Elmas’ın ‘Söz Uçar Yazı Kalır Mı? Yazı, Şizofreni Ve Ölüm’ atölyesi

18:00-19:00 / Protokol Evi’nde Psikiyatr Can Tutuğ’un ‘Haz ve Caz’ konseri

29 Ağustos 2024

13:00-14:45 / Kaleiçi semtinde, Nadide Dilek Altay’ın ‘En Özel Sınır; Kapılar’ fotoğraf atölyesi

15:00-16:45 / Edirne Kent Müzesi’nde Prof. Dr. Eray Yağanak’ın ‘Yurtsuzluk: Hak Kavramını İnsan Üzerinde Yeniden Düşünmek’ atölyesi

17:00-18:00 / Edirne Kent Müzesi’nde Hakan Salih Coşkuntuna’ın ‘Drama, Felsefe ve Tiyatro Birlikteliğinde Doğal İzdüşümlerin Sınırları’ atölyesi

30 Ağustos 2024

13:00-14:45 / Edirne Belediyesi’nde Doç. Dr. Elife Kılıç’ın ‘Felsefe ve Coğrafya Kesişiminde Mekansal Sınırlar’ atölyesi

15:00-16:45 / Edirne Belediyesi’nde Prof. Dr. Nedim Yıldız’ın ‘Hakikatin Sınırlarını Aşmak: Nietzsche’de Ahlak Felsefesi’ atölyesi yapılacak.

Son atölyenin ardından 17:00-17:30’da Edirne Belediyesi’nde yapılacak kapanış töreniyle etkinlik sonlandırılacak.