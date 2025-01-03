Edirne’de sis alarmı: Kavşaklara polisler görevlendirildi

Edirne’de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metrenin altına düşmesiyle trafik kazalarının önüne geçilebilmek için kavşaklara polisler görevlendirildi.

Edirne’de gece ve sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis ulaşımda aksamalara neden oldu. Birçok maddi hasarlı trafik kazasının yaşandığı kentte, yoğun sis nedeniyle adeta göz gözü görmez oldu.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek kavşaklara polisler görevlendirdi. Sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan ekipler, trafiğin kontrollü ilerlemesi için yoğun çaba sarf etti.