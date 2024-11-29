Edirne’de sis etkili oldu

Edirne’de etkili olan sis görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.

Edirne sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Görüş mesafesinin yüksek kesimlerde 30 metreye kadar düştüğü kentte, Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi yapılar ve köprüler sisle kaplandı.

Polis ekipleri, trafikte sorun yaşanmaması için önemli noktalarda önlem aldı, sürücüleri uyardı.

Hava sıcaklığının 5 derece olduğu kentte, sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.