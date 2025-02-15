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Edirne’de sis etkili oldu: Görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü

Ajans Haberleri
  • 15.02.2025 10:59
  • Giriş: 15.02.2025 10:59
  • Güncelleme: 15.02.2025 10:59
Kaynak: İHA
Edirne’de sis etkili oldu: Görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü

Edirne’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metrenin altına kadar düştü.
Edirne’de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metrenin altına düşerken, Selimiye Camii başta olmak üzere kentin tarihi simgeleri gözden kayboldu. Trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri ve ışıklardan yolun karşısına geçen yayaları da dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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