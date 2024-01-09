Edirne’de soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi

Edirne’de hava sıcaklığının gece sıfırında altında 3 dereceye kadar düşmesinin ardından etkili olan "kuru soğuk" hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne’de geçtiğimiz günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini dondurucu soğuğa bıraktı.

Yurttaşlar ise hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle birlikte kışlık atkı, bere ve kabanlarını dolaplardan çıkardı.

Soğuk hava dolayısıyla kentin en kalabalık olan caddelerinin de boş kaldığı görüldü.

Sabah saatlerinde itibaren şehrin yüksek kesimlerinde ve ilçelerde kar yağışı etkili olurken şehir merkezinde ise dondurucu soğuk etkisini gösterdi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte ayaz etkili oluyor.