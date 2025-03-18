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Edirne’de trafik kazası: 5 yaralı

Ajans Haberleri
  • 18.03.2025 14:26
  • Giriş: 18.03.2025 14:26
  • Güncelleme: 18.03.2025 14:26
Kaynak: İHA
Edirne’de trafik kazası: 5 yaralı

Edirne’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edirne’nin Lalapaşa yolunda Bulgaristan uyruklu I.O’nun kullandığı PP 2605 BP plakalı otomobil ile C.A’nın kullandığı 06 AFA 792 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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