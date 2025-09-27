Edirne’de trafik kazası: 5 yaralı

EDİRNE’nin Keşan ilçesinde otomobilin önünde seyreden otomobile arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam, saat 22.00 sıralarında Keşan-Gelibolu kara yolu Bahçeköy sapağında meydana geldi. Gelibolu’dan, Keşan yönüne giden M.İ.T. yönetimindeki 17 AHL 981 plakalı otomobil, Bahçeköy sapağı yakınlarında önünde aynı istikamette seyreden Y.U. idaresindeki 17 TK 622 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, sürücüler M.İ.T. ve Y.U. ile otomobillerde bulunan S.D., H.D. ve A.D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yüzünde kesikler olan S.D., ilk müdahalesinin ardından Edirne’deki özel bir hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-