Edirne’de trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti
Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Yeniköy yakınlarında meydana gelen kazada 5 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak: ANKA
(EDİRNE) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Yeniköy yakınlarında meydana gelen kazada 5 kişi yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre; Uzunköprü-Yeniköy karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil sürücüsü bariyerlere çarparak yoldan aşağıya savruldu.
Ağaca çarparak durabilen otomobilde, aralarında çocukların da olduğu 6 kişiden 5 kişi hayatını kaybetti. Bir yaralının ise Uzunköprü Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.