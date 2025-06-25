Edirne’de trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti

(EDİRNE) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Yeniköy yakınlarında meydana gelen kazada 5 kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre; Uzunköprü-Yeniköy karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil sürücüsü bariyerlere çarparak yoldan aşağıya savruldu.

Ağaca çarparak durabilen otomobilde, aralarında çocukların da olduğu 6 kişiden 5 kişi hayatını kaybetti. Bir yaralının ise Uzunköprü Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.