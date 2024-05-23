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Edirne’de uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 23.05.2024 10:39
  • Giriş: 23.05.2024 10:39
  • Güncelleme: 23.05.2024 10:39
Kaynak: İHA
Edirne’de uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi

Edirne’de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde bir araç içerisinde yapılan aramada satışa hazır halde paketlenmiş 40 gram skunk uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve 1 adet cep telefonu ele geçirilirken, sürücü ise gözaltına alındı.

Edirne Havsa İlçe Jandarma Komutanlığınca devam eden çalışmalar çerçevesinde sürücülüğünü şüpheli H.K.’nin yaptığı araçta yapılan aramada; satışa hazır halde paketlenmiş 40 gram skunk, 1 adet hassas terazi ve 1 adet cep telefonu ele geçirilerek el konuldu. 

Olay ile ilgili adli işlem başlatıldı. 

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