Edirne’de uyuşturucu operasyonu: 72 kilo metamfetamin ele geçirildi

Edirne’de şüphe üzerine durdurulan bir minibüste yapılan arama sonucu, valizlere gizlenmiş halde 72 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, edindiği istihbaratlar sonucunda İstanbul’dan Edirne’ye hareket eden bir minibüs için TEM Edirne gişelerde önlem aldı.

Gişelerde durdurulan minibüste yapılan aramalar çerçevesinde valizlere paketler halinde doldurulmuş 72 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Minibüste bulunan S.Ç. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.