Edirne’de velilerin isyanı: “Depreme dayanıksız okuldan alındık, yeni bina da riskli”

Depreme dayanıksız olduğu için 1. Murat Anadolu Lisesi’nde eğitim gören Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi (EYBAL) öğrencilerinin velileri eylemlerini sürdürüyor. Veli Nihan Aksoy, çocuklarının nakledildiği okul binasında "ciddi yapısal ve sağlık riskleri bulunduğunu" savunarak, "Astım ve solunum rahatsızlığı bulunan öğrencilerde kötüleşme görülmüş, eğitim öğretim süreci ciddi biçimde sekteye uğramıştır. Bu koşullar öğrencilerin hem can güvenliğini hem de eğitim hakkını açıkça ihlal etmektedir" dedi.

EYBAL velileri, 1. Murat Anadolu Lisesi önünde yaptıkları basın açıklamasıyla çocuklarının eğitimi için başka okul talebini yineledi. Veliler adına açıklama yapan Nihan Aksoy, 1. Murat Anadolu Lisesi binasında yangın merdiveni, yangın alarm sistemi, yeterli havalandırma, uygun merdiven genişliği ve fiziki dayanım unsurları mevcut olmadığını söyledi.

ÖĞRENCİNİN CAN GÜVENLİĞİ YOK

Aksoy, şunları kaydetti:

"EYBAL binasının, hazırlanan teknik raporda ‘bina ömrünü tamamladığı’ gerekçesiyle yıkım kararı alınması üzerine öğrenciler 1. Murat Anadolu Lisesi'nin tarihi binasına taşınmıştır. Ancak bu bina, mevcut öğrenci sayısına, eğitim standartlarına ve güvenlik yönetmeliklerine uygun değildir. Veliler olarak yaptığımız incelemeler ve öğrencilerden gelen geri bildirimler doğrultusunda binada ciddi yapısal ve sağlık riskleri bulunmaktadır. 1. Murat Anadolu Lisesi binasında yangın merdiveni, yangın alarm sistemi, yeterli havalandırma, uygun merdiven genişliği ve fiziki dayanım unsurları mevcut değildir. Kalabalık nedeniyle koridor ve merdivenlerde sık sık düşme ve yaralanma olayları gelmektedir. Astım ve solunum rahatsızlığı bulunan öğrencilerde kötüleşme görülmüş, eğitim öğretim süreci ciddi biçimde sekteye uğramıştır. Bu koşullar öğrencilerin hem can güvenliğini hem de eğitim hakkını açıkça ihlal etmektedir.

Veliler; Valilik makamı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili kurumlara çok sayıda yazılı başvuru yapmış ancak tüm başvurulara benzer içerikte standart yanıtlar verilmiştir. Veliler bizzat Valilik makamına giderek Edirne'deki meslek liselerinde aynı alanların birleştirilmesiyle İMKB Serhat MTAL binasının geçici olarak EYBAL'a tahsis edilebileceğini içeren somut ve uygulanabilir çözüm önerisini sunmuştur. Buna bir şey olmadığı, elde yalnızca mevcut binanın bulunduğu yönünde açıklama yapılmış böylece alternatif çözüm önerilerine kapalı bir tutum sergilenmiştir. Bu yaklaşım, sürecin çözüm üretmek yerine mevcut durumda öğrencileri risk altında bırakacak şekilde yürütüldüğünü göstermektedir.

Öte yandan, okulun yıkım kararının verildiği dönemin, kentte sosyal konut projeleri için arsa arayışının yoğunlaştığı döneme denk gelmesi veliler arasında soru işareti oluşturmuştur. Bu durumun açıklığa kavuşturulmaması, belirsizliği ve güven kaybını daha da artırmaktadır.

Bu çerçevede EYBAL öğrencilerinin acilen güvenli, mevzuata uygun bir eğitim kurumuna nakledilmesi, meslek liselerinde bölüm birleştirme önerimizin değerlendirilerek İMKB Serhat MTAL binasının tahsisi, 1. Murat Anadolu Lisesi'nin bağımsız uzmanlarca denetlenmesi ve risk raporlarının kamuoyuyla paylaşılması, velilere düzenli ve şeffaf bilgilendirme yapılmasını istiyoruz."