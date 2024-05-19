Edirne’de yağmur etkili oldu

Edirne’de sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne’de sabah saatlerinde başlayan yağmur belli aralıklarla şiddetini arttırdı.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yanında şemsiyesi olan yurttaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunurken, bazı yurttaşlar ise iş yerlerinin girişinde yağmurun durmasını bekledi.

Kentin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi’ndeki güvercinler de yağmur suyu ile yıkandı.

Çocukları ile dışarıya çıkan yurttaşlar da güvercinleri besledi.

Hava sıcaklığının 18 derece olarak ölçüldüğü kentte, yağmurun akşam saatlerine kadar belli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.