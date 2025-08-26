Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 26.08.2025 21:43
Kaynak: İHA
Edirne’de yoldan çıkan otomobil refüje çıktı: 5 yaralı

Edirne’de otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Uzunköprü-Havsa yolu Bakışlar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç. yönetimindeki 22 PC 018 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

