Edirne’deki orman ve anız yangını kontrol altına alındı

Edirne’nin Keşan ilçesinde çıkan orman ve anız yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edirne’nin Keşan ilçesi ile Tekirdağ’ın Malkara ilçesi arasında kalan Susamdere mevkiinde öğle saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Alevlerin metrelerce yükseldiği yangında, gökyüzü yoğun dumanla kaplandı.

Yangına Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı helikopterler, uçaklar, çok sayıda arazöz ile Edirne ve Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, AFAD, itfaiye ekipleri ve çevre illerden gelen ekipler müdahale etti.

Yangın bölgesinde traktörleriyle söndürme çalışmalarına katılan köylüler de ekiplere destek verdi.

Uzun çabaların ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında bazı alanlar zarar görürken, ekiplerin hızlı müdahalesi büyük bir felaketin önüne geçti.