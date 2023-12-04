Edirnekapı'da satılan avlanması yasak kuşlara el konuldu

Edirnekapı'da yapılan denetimlerde avlanması yasak saka, iskete, florya, bıldırcın ve beç tavuğu gibi doğa kuşlarını yakalayarak satışlarını yapan 24 kişiye yaklaşık 2 milyon lira ceza verildi. El konulan 633 saka, 224 iskete, 24 florya, 19 bıldırcın ve 2 beç tavuğu ise doğaya bırakıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Avcılığı yasak türlerin satışını yapanlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Biyoçeşitliliğimize göz dikenlere göz açtırmayacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı İstanbul Şube Müdürlüğü'ne, avlanması yasak olan saka, iskete, florya, bıldırcın ve beç tavuğu gibi doğa kuşlarının yakalanarak satıldığı yönünde ihbar geldi.

İhbarı değerlendiren ekipler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile birlikte Edirnekapı Kuş Pazarı olarak bilinen adreste denetim gerçekleştirdi. Denetimde, 633 saka, 224 iskete, 24 florya, 2 beç tavuğu ve 19 bıldırcına el konuldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İstanbul Şube Müdürlüğü, kuşları yasa dışı yakalayan 24 kişiye 1 milyon 251 bin lira tazminat ve 713 bin lira idari para cezası olmak üzere toplam 1 milyon 964 bin lira para cezası uyguladı. El konulan kuşlar ise doğal yaşam alanına salındı.