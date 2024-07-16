Edirneli, ciğerini yiyemiyor

Edirne tava ciğerinin porsiyon fiyatı il genelinde 320 TL oldu. Turistlerin rağbet ettiği tava ciğeri için Edirneli yurttaşlar “Memur emeklisinin gidip de bu fiyata ciğer yiyebileceğini zannetmiyorum” diyor.

Bahar GÖNÜL

Edirne Tava Ciğerinin 12 Haziran’da yapılan güncellenen tarifeyle porsiyon fiyatı 320 TL’ye yükseldi. Kentteki yerli turistlerin tercihi olan ciğeri Edirneliler yiyemiyor.

Esnafın yerli ve yabancı turistlere satış yaptığını belirten Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan Imrak, yerli halkın da yiyebilmesi için kendi dükkânında önceki tarifeden satış yaptığını belirtti.

Imrak şunları söyledi: “Edirne Ciğeri, şehir dışından gelen yerli ve yabancı turistlerle hareketleniyor. Yerli kesim hareketliliğimiz çok daha az. Ben şu anda ciğerin porsiyonu 300 lira olmasına rağmen kendi dükkanımda 240 olan eski tarifeden satıyorum. Bu şekilde satmaya devam edeceğim uzun bir süre. İşletme olarak buradaki amacımız yerli halkın da bunu rahatça yiyebilmesi. Bu kafasına göre çıkarılan tarifelerle vatandaşı mağdur etmek hoşumuza gitmiyor bizim işletme olarak. Tarife çıktıkça sakatatın da fiyatını yükseltiyorlar tabii.”

Yeni tarife yerine 250 TL’den ciğer satışı yapan Edirne Ciğercilerinden Görkem Göçmen, “Zaten bu ciğeri 250 lirayken de yerli müşteri yiyemiyor” dedi. Göçmen, “Zaten bu ciğeri 250 lirayken de yerli müşteri yiyemiyor. 320 lira yaptığımızda da daha çok zorluk oluyor insanlara. Sakatatçılar her gün ‘benzine zam geldi’ diyerek bize ham maddeyi zamlı veriyorlar. Mecburen biz de zam yapıyoruz. Edirneliler haklı olarak pahalı buluyor. Daha çok yerli turistler müşterimiz oluyor” ifadelerini kullandı.

EMEKLİ NASIL YESİN

Edirneli emekli Yiğit Beşer, turizmin ciğer fiyatlarını artırdığını yineledi. Beşer, “Ciğerin fiyatı suni bir şekilde arttı. Kimse sebebini bilmiyor. Hafta sonları ve bayramlarda İstanbul’dan ciğer yemek için gelenler çok fazla oluyor bu da fiyatlarda artış yaratıyor. Biz Edirneliler olarak ciğeri 2-3 ayda bir aklımıza geldiği zaman ya da bir misafirimiz geldiğinde yiyebiliyoruz.” Edirneli Emekli Memur Recep Taşkıran, memur emeklisi birinin bir porsiyon ciğere 320 TL veremeyeceğini belirtti. Taşkıran, “Memur emeklisiyiz biz. Ben çoktandır ciğer yemiyorum. Bir memurun ya da memur emeklisinin gidip de ciğer yiyebileceğini zannetmiyorum.”