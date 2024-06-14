Editörümüz Kayhan Ayhan'a bir soruşturma daha

HABER MERKEZİ

BirGün editörü Kayhan Ayhan hakkında bir soruştarma daha açıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ayhan, ifadeye çağrıldı.

Ayhan soruşturma ile ilgili, "Eve gittiğimde yine bir tebligatla karşılaştım ve ifadeye çağrıldığımı öğrendim. Ancak ne ile suçlandığımı bilmiyorum. İfade vermeye gittiğimde göreceğim. Büyük ihtimalle yine yaptığımız bir haberden dolayı hakkımızda soruşturma açılmıştır. Araya bayram tatili girdiği için bayramdan sonra ifade vereceğim" dedi.

Ayhan hakkında yakın zamanda da BirGün gazetesinde 2 Aralık 2023 tarihinde "Köylülere 2,5 saat şiddet" başlığıyla yayınlanan haber nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Haberde Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Göllüce köyünde yaşayan yurttaşlar, jandarma tarafından şiddet ve tacize uğradıklarını iddia etmişti.