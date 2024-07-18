Editörümüz Kayhan Ayhan ifade verdi

BirGün editörü Kayhan Ayhan, 14 Mayıs seçimlerindeki usulsüzlük iddialarını paylaştığı için "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla ifade verdi. Ayhan, paylaşım ve haberlerinin gazetecilik faaliyeti olduğunu ve kamu yararına çalıştığını hatırlattı.

BirGün editörü Kayhan Ayhan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ifadeye çağrıldı.

Ayhan'ın 14 Mayıs seçimlerinde tutanaklardaki usulsüzlük iddialarını paylaştığı ve haberleştiği için hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi.

Savcıya ifade veren Ayhan, "Hakkımda belirtilen ve kendi Twitter (X) hesabımdan paylaşmış olduğum haber içeriği gazetecilik mesleğimin faaliyeti ile alakalıdır. Seçim dönemindeki olaylara ilişkindir. Ben de o dönem söz konusu sandıklarda bu şekilde oy kullanıldığını haberci olarak bilgi almam neticesinde bir iddia şeklinde sayfamda paylaşmıştım. Amacım sandık görevlileri tarafından paylaşılan bu bilginin doğruluğunu teyit edebilmekti. Şayet varsa bir yanlışlık kamu yarar adına düzeltilmesini amaçlamıştım. Bu kapsamda 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunu işlemem söz konusu değildir. Yaptığım paylaşım tamamen gazetecilik faaliyetlerim kapsamındadır. Atılı suçun yasal unsurlarının da oluştuğunu düşünmemekteyim. Hakkımda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ederim" dedi.

Ayhan hakkında yakın zamanda da BirGün gazetesinde 2 Aralık 2023 tarihinde "Köylülere 2,5 saat şiddet" başlığıyla yayınlanan haber nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.