Ediz Hafızoğlu “Nazdrave” projesinden yeni tekli: РИБАР / RIBAR

Bulgarca’da “balıkçı” anlamına gelen “Ribar”, ismini çocukluk anılarından alıyor. 80’lerde sabahın erken saatlerinde ailece gidilen kamp gezileri, oltaların hazırlanışı ve derenin akış yönüne uzun süre bakarken oluşan halüsinatif hissiyat.

Elektronik funk tınılarıyla 90’ların analog ruhunu çağrıştıran bu enstrümantal parçada, Gökhan Sürer piyanodaki etkileyici yorumuyla müziğe yön verirken, Ediz Hafızoğlu’nun ritmik kurgusu parçayı hem dans ettiren hem de düşündüren bir noktaya taşıyor.

Nazdrave'nin 10. yılına özel hazırlanan albümden paylaşılan bu yeni tekli, projenin zamansız ve türler arası yolculuğuna güçlü bir halka daha ekliyor.

Beste & Aranjman: Ediz Hafızoğlu

Gökhan Sürer – piyano

Ediz Hafızoğlu – synthesizer, davul ve loop’lar

Mix & Mastering: Berk Kula

Kapak Tasarımı: Gülce Yılmaz

Kapak Fotoğrafı: Ediz Hafızoğlu