Ediz Hafızoğlu “Nazdrave” projesinden yeni tekli: РИБАР / RIBAR
Nazdrave projesi, 10. yıl albümüne doğru ilerlerken Ediz Hafızoğlu yeni bir tekliyle dinleyicilerinin karşısına çıkıyor: “РИБАР / RIBAR”.
Bulgarca’da “balıkçı” anlamına gelen “Ribar”, ismini çocukluk anılarından alıyor. 80’lerde sabahın erken saatlerinde ailece gidilen kamp gezileri, oltaların hazırlanışı ve derenin akış yönüne uzun süre bakarken oluşan halüsinatif hissiyat.
Elektronik funk tınılarıyla 90’ların analog ruhunu çağrıştıran bu enstrümantal parçada, Gökhan Sürer piyanodaki etkileyici yorumuyla müziğe yön verirken, Ediz Hafızoğlu’nun ritmik kurgusu parçayı hem dans ettiren hem de düşündüren bir noktaya taşıyor.
Nazdrave'nin 10. yılına özel hazırlanan albümden paylaşılan bu yeni tekli, projenin zamansız ve türler arası yolculuğuna güçlü bir halka daha ekliyor.
Beste & Aranjman: Ediz Hafızoğlu
Gökhan Sürer – piyano
Ediz Hafızoğlu – synthesizer, davul ve loop’lar
Mix & Mastering: Berk Kula
Kapak Tasarımı: Gülce Yılmaz
Kapak Fotoğrafı: Ediz Hafızoğlu