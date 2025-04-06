Ediz Hun'dan tutuklu gençlere destek

Sanatçı Ediz Hun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan çalışma arkadaşları ve devamında yapılan protestolarda tutuklanan gençlere destek verdi.

"Gençler, bu ülkenin umudu, yarını ve parlak geleceğidir" diyen Ediz Hun, Instagram hesabında tutuklu gençler için şunları söyledi:

"Ülkemizde yaşanan gelişmeleri derin bir hassasiyetle izliyorum. Cumhuriyetimizin aydınlığında, demokratik bir toplumun temel taşlarından biri düşünce ve ifade özgürlüğüdür.

Gençler, bu ülkenin umudu, yarını ve parlak geleceğidir. Fikirleriyle geleceği şekillendiren gençlerin sesini kesmek, aslında geleceğe engel olmaktır. Gençlerin ifade özgürlüğü güvence altına alınmalı ve tutuklu bulunan gençler derhal serbest bırakılmalıdır.

Sanatın, sanatçının, gençliğin, ifade özgürlüğünün, adil yargılanmanın, hak, hukuk ve adaletin; en önemlisi de Cumhuriyetimizin yanında olmalıyız."