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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş mazbatasını aldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde CHP’den Belediye Başkanı seçilen Mehmet Ertaş, Edremit İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı.

Ajans Haberleri
  • 03.04.2024 16:30
  • Giriş: 03.04.2024 16:30
  • Güncelleme: 03.04.2024 16:30
Kaynak: İHA
Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş mazbatasını aldı

Edremit’te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, Belediye Başkanlığını Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Mehmet Ertaş kazandı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ailesi, vatandaşlar, partililer ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Edremit İlçe Seçim Kurulu’na giderek, mazbatasını aldı. 

Mazbatasını aldıktan sonra basın mensuplarına bir açıklama yapan Ertaş “Partim adına, gerek ilçe yönetimim adına, Edremitliler adına böyle onur verici bir görevi üstlendiğimden dolayı çok mutluyum. Edremit’te her şey çok daha farklı, çok daha güzel olacak. Edremit, her zamankinden çok daha farklı ve barış içerisinde yaşayan bir kent olacağına inanıyorum ve başaracağız bunu ekibimle birlikte. Çok teşekkür ederim”dedi.

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