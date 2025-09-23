Edremit Belediyesi'nden park ve yeşil alanlarda bakım çalışması

(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda kapsamlı bir bakım çalışması başlattı.

Edremit Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde mevsimine uygun şekilde ağaç budama ve çim biçme işlemlerine devam ediyor. Yeşil alanların bakımları da aralıksız sürdürülerek, estetik bir görünüm sağlanması hedefleniyor.

Parklarda bulunan çocuk oyun grupları ile açık hava spor aletlerinin de rutin tamirat ve bakımları yapılıyor. Çalışmalarla, tüm spor ve oyun alanlarının güvenli bir şekilde kullanılabilir durumda olması sağlanıyor.

Yetkililer, vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir çevrede yaşaması için bu tür bakım ve onarım çalışmalarının rutin olarak devam edeceğini bildirdi.