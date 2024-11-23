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Edremit Çayı’nda mahsur kalan köpeği itfaiyeci suya girerek kurtardı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde çayda mahsur kalan köpeğin yardımına, itfaiye ekipleri koştu. Köpeği itfaiyeci suya girerek kurtardı

Ajans Haberleri
  • 23.11.2024 20:29
  • Giriş: 23.11.2024 20:29
  • Güncelleme: 23.11.2024 20:29
Kaynak: İHA
Edremit Çayı’nda mahsur kalan köpeği itfaiyeci suya girerek kurtardı


Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine Soğuk Tulumba mevkiindeki çaydaki köprünün ayakları kenarında köpeğin mahsur kaldığının bildirilmesi üzerine bölgeye ekip gönderildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, tehlikeye rağmen suyun içine girerek girerek can dostunu kurtardı. Çevre sakinleri, suyun yükselmesi ile hayvanın telef olacağını köpeğin hayatını kurtardıkları için itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler.

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