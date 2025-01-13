Edremit Güre Mahallesi’nde mahsur kalan koyun kurtarıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi’nde bir koyun düştüğü su deposunda mahsur kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışma ile koyun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Koyunun su deposuna düştüğünü tespit eden ekipler, dikkatli bir çalışma ile hayvanı kurtardı.

Kurtarma çalışması sırasında mahalle sakinleri de itfaiye ekiplerine destek oldu.

Mahalle sakinleri, hızlı müdahale için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.