Edremit'te 16 okul müdürünün görev yeri değiştirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 16 okul müdürünün görev yaptığı okullar değiştirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 16 okul müdürünün görev yaptığı okullar değiştirildi.

Yeni yapılan değişikliğe göre, Hammiyet-Ferudun Sözen Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Altan Demirel, Fatma Sevim Kıyakoğlu Okulu’na, Burhaniye Ayşe Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fevzi Kaya, Altınoluk Zehra Baysal Anaokulu’na, Şehit Mustafa Serin Müdürü Hikmet Haşlak Ülkü Muharrem Ertaş Anadolu Lisesi’ne, Yolören Esin Akpınar İlkokulu Müdürü Hüseyin Oktay Burhaniye Bahçelievler İlkokulu’na, Altınoluk Mustafa Erçetin Ortaokulu Müdürü İsmail Şahan Altınoluk Kardeş Çavuşoğlu Ortaokulu’na, Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Duran Edremit Mesleki Eğitim Merkezi’ne, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Nahit Deniz, Edremit Halk Eğitim Merkezi’ne, Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Koç, Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne, Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Özgür Yenigökçe, Burhaniye Ayşe Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne, Altınoluk Kardeş Çavuşoğlu Ortaokulu Müdürü Serdar Bozdağ Mevlana Ortaokulu’na, Kızılkeçili İlkokulu Müdürü Zafer Güme Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’na, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden İlyas Demir, Altınoluk Niyazi Erol İmam Hatip Ortaokulu’na, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Mehmet Aköz Göbelezoğlu Ortaokulu’na, Ortaoba Eşref Kaya Ortaokulu Müdürü Meltem Kavalcı, Burhaniye Kızıklı Ortaokulu’na, İvrindi Kayapa İlkokulu Müdürü Oğuz Arslan, Kızılkeçili İlkokulu’na, Sarıkız Anaokulu Müdürü Bahar Uçak Havran Küçükşapçı Anaokulu’na ataması yapıldı.

Güre Atatürk İlkokulu Müdürü Yusuf Önlü, Kadıköy Mehmet Refii Terzioğlu İlkokulu Müdürü Nazan Özateş, Reşit Çiftçi Dokuz Eylül Ortaokulu Müdürü Muhammed Ömer Eren ve Fatih İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Bilal İnan’ın ise görev yerleri değişmedi.