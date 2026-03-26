Edremit'te 40 köpeğin katledilmesine büyük öfke: "Barınaklarınız kan kokuyor"

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 17 Mart’ta Eminkuyu bölgesindeki çöplükte, çoğu küpeli 40 sokak köpeğinin cansız bedeninin bulunması üzerine başlayan tepkiler sokağa taştı. Katliamın üzerinden 9 gün geçmesine rağmen sorumluların hala ortaya çıkarılmamasına tepki gösteren yaşam savunucuları, bugün büyük bir protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

“ONLAR KONUŞAMADI AMA BİZ SUSMAYACAĞIZ”

Edremit ve Burhaniye ilçeleri ile Çanakkale başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen yaklaşık 100 yurttaş, Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. “Onlar konuşamadı ama biz susmayacağız” diyen kitle, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı. Meydanda yapılan basın açıklamasında, sokaktaki canların hedef alınmasına sert tepki gösterilerek, katliamın tüm yönleriyle araştırılması istendi.

BELEDİYE ÖNÜNE TASMA BIRAKILDI

Basın açıklamasının ardından sloganlar eşliğinde Edremit Belediye binasına yürüyen yaşam savunucuları, protestolarını burada da sürdürdü. Eylemciler; 'Barınaklarınız kan kokuyor', 'Sokakları değil içinizde büyüyen kötülüğü temizleyin' ve 'Vicdanı olan öldürmez' yazılı pankartlar taşıdı.

Grup, yürüyüşün sonunda, katledilen köpeklere ait olduğu belirtilen tasmaları belediye binası önüne bırakarak yerel yönetime ve yetkililere sorumluluklarını hatırlattı.

NE OLMUŞTU?

17 Mart tarihinde Edremit Eminkuyu mevkisindeki çöplük alanında çevre sakinlerinin ihbarı üzerine 40 köpeğin cansız bedeni bulunmuştu. İlçe Tarım Müdürlüğü ve emniyet birimlerinin inceleme başlattığı olayda, köpeklerin çoğunun küpeli ve kontrollü hayvanlar olması "toplu katliam" şüphelerini artırmıştı.