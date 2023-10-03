Edremit'te sazlık yangınına havadan ve karadan müdahale edildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde sazlık alanda çıkan yangı havadan ve karadan yoğun müdahale ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Edremit’in Dalyan mevkiinde sazlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin sazlık yangınını bildirmesi üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ve Edremit Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Bölgede etkili olan poyraz rüzgarı nedeniyle alevlerin hızla büyümesi üzerine Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'nden helikopter desteği istendi.

Yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çıkış sebebi belirlenmeye çalışılan yangında yaklaşık 10 dönüm arazi zarar gördü.