Edremitspor, Gaziemir Gençlik Spor Kulübü’nü 4-1 mağlup etti

(BALIKESİR) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup’ta mücadele eden 1966 Edremitspor, ligin 13. hafta karşılaşmasında grup lideri Gaziemir Gençlik Spor Kulübü’nü deplasmanda 4-1 mağlup etti.

Gaziemir İlçe Stadı’nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, maçın başlarında 1-0 öne geçti. Geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayan yeşil-sarılı ekip, 17. dakikada Emirhan Recep’in golüyle eşitliği sağladı. Karşılıklı atakların yaşandığı ilk yarı 1-1’lik skorla tamamlandı.

İkinci yarıda sahada daha etkili bir oyun ortaya koyan Edremitspor, 56. dakikada Sinan Yıldırım’ın golüyle 2-1 öne geçti. Başarılı performansını sürdüren yeşil-sarılı ekip, 85. dakikada bir kez daha Sinan Yıldırım’la gol bularak farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Doğacan Diker’in 90 artı 7. dakikada kaydettiği golle skor 4-1’e geldi. Edremitspor, güçlü rakibini deplasmanda farklı mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Bu sonuçla ev sahibi Gaziemir Gençlik SK liderliği kaybederek ikinci sıraya gerilerken, Edremitspor'un yeni Teknik Direktörü Sercan Yıldırım yönetiminde çıktığı ikinci maçtan da galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürdü.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan 1966 Edremitspor Kulübü Başkanı Cavit Cebeci, şunları söyledi:

"Gaziemir Gençlik SK karşısında sahada disiplinli, mücadeleci ve inançlı bir oyun sergileyerek haklı bir galibiyet aldık. Geriye düşmemize rağmen oyun disiplininden kopmadan, lider karşısında net bir skorla kazanmasını bildik. Son iki haftada aldığımız galibiyetlerle Şanlı Edro’nun alt sıraları hak etmediğini bir kez daha gösterdik. Başta Teknik Direktörümüz Sayın Sercan Yıldırım olmak üzere teknik ekibimize ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Her maçı final havasında oynayarak hedefimize adım adım ilerleyeceğiz. Ayrıca bizlere her zaman destek olan Edremit Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Ertaş’a, yönetim kurulu üyelerimize ve yeşil-sarı renklere gönül veren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Biz 'Şanlı Edro'yuz… Gelecek aydınlık, güzel günler bizim olacak."

1966 Edremitspor, ligin 14. hafta mücadelesinde sahasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek.