Edremit’te 480 gram metamfetamin ele geçirildi: 2 gözaltı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 480 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmada, Edremit’te uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 2 kişiye ait ikamet adresi ve eklentilerine operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmada 480 gram metamfetamin, 4 gram kumar esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olaya karışan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.