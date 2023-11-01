Edremit’te çıkan yangında bir kişi bayıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 2 katlı binanın üst katında çıkan yangında, evde yalnız oturan ve bayılan kişiyi ölmekten son anda esnaf kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, yangın Kapıcıbaşı Mahallesi Çayiçi Caddesi’nde meydana geldi. Evden dumanların çıkması sonucu esnafın kapı zincirini kırarak içeri girdiği yangında, baygın halde bulunan 64 yaşındaki Hasan isimli vatandaş hemen aşağıya indirildi.

Yangına, Büyükşehir İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Hasan isimli kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

Unutulan sigaranın yatağı tutuşturup için için yanması sonucu şahsın baygınlık geçirmiş olabileceği, esnafın ise zamanında müdahalesiyle vatandaşı kurtardığı öğrenildi.

Zinciri kırarak eve giren esnaf Cemal Taştan, "İçerisi duman içindeydi. Adam da dumandan fenalaşarak yüzü koyun yatıyordu, hemen aşağıya aldık. Aşağıya inince kendine geldi" dedi.