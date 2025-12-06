Edremit’te eğitim sendikalarından promosyon tepkisi: "Hak kaybına neden olmuştur"

Edremit’te dört eğitim sendikasının bir araya gelerek oluşturduğu Edremit Eğitim Sendikaları Platformu, İş Bankası Edremit Şubesi ile Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan maaş promosyon sözleşmesinin güncel ekonomik koşullara rağmen yenilenmemesine tepki gösterdi.

Sendikalar, promosyon tutarının enflasyon karşısında eridiğini, sözleşmedeki ağır cezai şartların ise çalışanları mağdur ettiğini belirtti.

10 Şubat 2023 – 10 Temmuz 2026 dönemini kapsayan sözleşmede, 1961 personel için kişi başı 20.600 TL promosyon ödenmesine karar verildiğini aktaran sendikalar, o dönem ihale komisyonunda Eğitim Bir-Sen temsilcisi bulunduğunu, ancak bugün gelinen noktada sözleşmenin ekonomik gerçeklerle uyumsuz hâle geldiğini ifade etti.

SENDİKALARIN BAŞVURULARI REDDEDİLDİ

Promosyonun güncellenmesi talebiyle dört sendikanın 21 Mart 2025’te yaptığı başvuru, “platformun tüzel kişiliği olmadığı” gerekçesiyle işleme alınmadı. Bunun üzerine Platform Dönem Sözcüsü olan Eğitim Söz-Sen, 15 Nisan 2025’te tüzel kişiliği adına yeniden başvuruda bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bankayla yaptığı görüşme sonucunda, İş Bankası güncelleme talebini reddetti. Üstelik sözleşmenin feshi halinde kurumun bugün itibarıyla 98,4 milyon TL, kişi başı ise 50 bin 190 TL ceza yükümlülüğü doğacağını bildirdi.

"PROMOSYONLAR GÜNCELLENMELİ"

Sendikalar, bunun üzerine 25 Nisan 2025’te TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurdu. KDK, 7 Ekim 2025 tarihli kararında eğitim çalışanlarının mağduriyetine dikkat çekerek promosyon tutarının kurum ile banka tarafından yeniden değerlendirilmesini tavsiye etti.

Ancak sendikaların aktardığına göre, İş Bankası tavsiye kararına rağmen herhangi bir güncelleme yapmadı ve sözleşmedeki cezai şartları gerekçe göstererek tavır değiştirmedi.

Sendikalar, İş Bankası’nın kuruluş amacına atıf yaparak şu çağrıda bulundu: “Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan bir bankanın, eğitim çalışanlarını ağır cezai şartlarla tehdit eden bir anlayış sergilemesini kabul etmiyoruz.”

Platform bileşenleri, promosyonların güncellenmemesi halinde banka kartlarını pasife alacaklarını, başka bankalarla görüşeceklerini ve gerekli hukuki süreçleri başlatacaklarını duyurdu.

Sendikalar ayrıca, ek ders ödemelerinin zamanında yapılmadığını ve bunun da banka ile yapılan sözleşmenin ihlali anlamına geldiğini belirtti.

“PROMOSYON SÖMÜRÜSÜYLE BANKACILIK OLMAZ”

Bildiride, eğitim çalışanlarının beklentileri şu başlıklarla özetlendi:

• Ombudsmanlık tavsiye kararının uygulanması

• Promosyon tutarının güncellenmesi ve farkların ödenmesi

• Ağır cezai şart uygulamalarından vazgeçilmesi

• Eğitim çalışanlarının mağduriyetinin sona erdirilmesi

Edremit Eğitim Sendikaları Platformu; Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Hürriyetçi Eğitim-Sen ve Eğitim Söz-Sen temsilcilerinin imzasıyla yayımlanan açıklamada, "Haklıyız, kazanacağız" mesajı verdi.